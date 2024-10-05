Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Haluk Levent, Bursa'da sahne aldı

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Görükle Balkan Panayırı'nda şarkıcı Haluk Levent sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haluk Levent, Bursa'da sahne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Görükle Balkan Panayırı'nda şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. Levent, konserde sevilen şarkısı 'Elfida'yı hayranlarına sarılarak seslendirdi. 

        Nilüfer ilçesi Göçmen Konutları Pazar Alanı'nda Nilüfer Belediyesi tarafından 12'incisi düzenlenen Görükle Balkan Panayırı'nda şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. DJ performansı ve Elvan Demir konserinin ardından Haluk Levent, şarkılarını Bursalılar için söyledi. Konser yoğun ilgi görürken meydana sığmayan vatandaşlar, konseri alanın etrafındaki yeşillik alanlardan takip etti. 'Zor Aşk' şarkısını seslendirdiği sırada, protokol ve seyircilerin bulunduğu bölüme yaklaşan Levent, hayranlarıyla el sıkışmasının ardından sevilen şarkısı 'Elifida'yı hayranlarına sarılarak seslendirdi. Ardından seyyar satıcının sepetinde bulunan tüm kağıt helvaları satın alan ünlü şarkıcı, hayranlarına ücretsiz bir şekilde dağıtılmasını istedi. Konser, Haluk Levent'in sevilen şarkıları ile son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        1923 Mustafakemalpaşaspor - Osmaniyespor FK: 1-2
        1923 Mustafakemalpaşaspor - Osmaniyespor FK: 1-2
        1923 Mustafakemalpaşaspor- Osmaniye Spor FK :1-2
        1923 Mustafakemalpaşaspor- Osmaniye Spor FK :1-2
        Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu; 53 tutuklama
        Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu; 53 tutuklama
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı
        Aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı