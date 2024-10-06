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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bu anayasa, 12 Eylül'ün ruhunu taşıyor

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Şimdi, 'Yeni anayasa yapalım' diyorlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:25
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bu anayasa, 12 Eylül'ün ruhunu taşıyor
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Şimdi, 'Yeni anayasa yapalım' diyorlar. İçimizde 'Eski anayasa kalsın' diyen var mı? Yok. Sivil anayasa yapalım. Bu zaten 12 Eylül'ün ruhunu taşıyor" dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları' kapsamında Bursa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen programda, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile partililer yer aldı. 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları' kapsamında, çok sayıda ilde toplumun birçok kesimiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını, esnaf, emekli, çiftçi, işçi ve öğrencilerle buluşarak sıkıntılarını dinlediklerini belirten Bakırhan, "Sokak sokak dolaşıyoruz. Sanırım en uzun yapmış olduğumuz kampanyalardan birisini devam ettiriyoruz. 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları', çalışmamızın adı. Aslında Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu, bizim de her seferinde hangi sorun alanı olursa olsun, en fazla eksikliğini hissettiğimiz 2 tane çok önemli başlık çerçevesinde dolaşıyoruz" dedi.

        'BU ANAYASA 85 MİLYON İNSANI TEMSİL ETMİYOR'

        Yeni anayasa çağrısı yapan Bakırhan, "Memleketi mahvettiler, bitirdiler. Şimdi, 'Yeni anayasa yapalım' diyorlar. İçimizde 'Eski anayasa kalsın' diyen var mı? Yok. Sivil anayasa yapalım. Bu zaten 12 Eylül'ün ruhunu taşıyor. Bugüne kadar bu ülkenin son muhalefeti, emekçileri, Alevileri, Kürtleri, kadınları, ezilenleri 50 defa söyledi. Ya bu anayasa Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanı temsil etmiyor. Türkiye'de onlarca halk var. Hepsini tek bir kimliğe sıkıştırmış" diye konuştu.

        Bakırhan, daha sonra Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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