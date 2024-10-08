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        Bursa'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde elektrik direği montajında çalışan işçi Salih Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:15
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        Bursa'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde elektrik direği montajında çalışan işçi Salih Ş. (45), 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

        Olay, Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeye çekilen elektrik hatları için dikilen elektrik direğine çalışmak için çıkan Salih S., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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