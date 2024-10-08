Bursa'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Orhangazi ilçesi Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeye çekilen elektrik hatları için dikilen elektrik direğine çalışmak için çıkan Salih S., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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