3 kişinin 3 bilezik için öldürüldüğü iddia edildi; bahçede cesedi bulunan Ufuk, 2 gündür kayıpmış

BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki yayla evinde cesetleri bulunan Mustafa Macar (78) ve Cavidan Aydın (70) ile birlikte öldürülen ve cansız bedeni bahçede bulunan kişinin Ufuk Can Us (17) olduğu tespit edildi. Us’un, Bursa’da yaşayan ailesinin kendisinden 2 gündür haber alamadığı öğrenilirken, Macar’ın torunu M.K. (16) ile birlikte 1 kişi daha gözaltında. Şüphelilerin evdeki 3 bileziği çalmak isterken olayın gerçekleştiği iddia edildi.

Olay, 11 Ekim’de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi. M.K. iddiaya göre Ufuk Can Us ve bir arkadaşıyla birlikte mahalledeki evlerinde alkol aldı. Yine iddiaya göre M.K., Ufuk Can Us’u, ziynet eşyalarını çalmak üzere, mahalleye 3 kilometre mesafede yaşayan dedesi Mustafa Macar’ın yayla evine gönderdi. M.K., bir süre sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisi de eve gitti. Evdeki 3 bileziği isteyen arkadaşlar ile dede Macar ve birlikte yaşadığı Cavidan Aydın arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. M.K.’nin av tüfeğiyle ateş açtığı, dedesi Mustafa Macar’ın ise kendisini baltayla savunmaya çalıştığı belirtildi. Çıkan arbedede Mustafa Macar, Cavidan Aydın ve Ufuk Can Us vurularak hayatını kaybetti. 2 şüpheli kaçarken, olay, aileden haber alamayan yakınlarının, dün akşam saatlerinde eve gitmesiyle ortaya çıktı.

3 BİLEZİK ÇALDIKLARI İDDİA EDİLEN TORUN İLE ARKADAŞI GÖZALTINDA İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, olayın ardından kaçan M.K. ve kimliği açıklanmayan arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları süren şüphelilerin evden 3 bilezik çaldıkları iddia edildi. 3 CESETTEN 2’Sİ EVDE, 1’İ BAHÇEDE BULUNDU Hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen Mustafa Macar ile Cavidan Aydın’ın cansız bedeni evde, Ufuk Can Us’un cesedi ise evin bahçesinde bulundu. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cenazeler üzerinde svap ve parmak izi incelemesi yapılırken, Ufuk Can Us’un, ailesiyle birlikte Bursa’da yaşadığı, 11 Ekim günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Us’un cenazesinin Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yumurcaklı Mahallesi’nde toprağa verilmesi bekleniyor.