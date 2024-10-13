Bursaspor taraftarından kadın cinayetlerine tepki

Bursaspor taraftarı, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 6'ncı haftasında Kahramanmaraşspor maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Son günlerde gündemde olan kadın cinayetleri nedeniyle Bursaspor taraftarları, kadın cinayetlerinde ölenlerin isimlerinin yazıldığı pankartlar açtı. Pankartlar tribünlerden büyük alkış aldı.

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