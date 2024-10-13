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        Bursaspor taraftarından kadın cinayetlerine tepki

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında oynanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçında ev sahibi takımın taraftarları, tribünlerde öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açarak, kadın ölümlerine dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 20:06 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:10
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        Bursaspor taraftarından kadın cinayetlerine tepki
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında oynanan Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçında ev sahibi takımın taraftarları, tribünlerde öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı pankartlar açarak, kadın ölümlerine dikkat çekti.

        Bursaspor taraftarı, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 6'ncı haftasında Kahramanmaraşspor maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Son günlerde gündemde olan kadın cinayetleri nedeniyle Bursaspor taraftarları, kadın cinayetlerinde ölenlerin isimlerinin yazıldığı pankartlar açtı. Pankartlar tribünlerden büyük alkış aldı.

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