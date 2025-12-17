Bursa'da "Maziden Atiye Vefa Buluşması" gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Tüm engellemelere rağmen imam hatip mektepleri geldiğimiz noktada, dünyaya model olmuş bir sistemdir. O günün gençleri, bugünün önderleri oldu." dedi.

İleri, İnegöl ilçesindeki bir otelde, Önder İmam Hatipliler Derneği ve İnegöl Belediyesince düzenlenen "Maziden Atiye Vefa Buluşması" programında, her daim büyüklerden dinlediği mücadele günlerini yaşamış, o günleri solumuş ve beraber mücadele vermiş hocalarla beraber olmaktan duyduğu heyecanı ifade etti.

Önemli bir devlet adamı ve siyasetçi olan dedesi Tevfik İleri'nin bunun da ötesinde bir sevgi insanı olduğunu aktaran İleri, onun ailesine, milletine karşı çok büyük bir muhabbet beslediğini, her daim Allah sevgisiyle dolu olduğunu söyledi.

İleri, dedesinin hayatının son gününe kadar dik duruş sergilediğini, mücadele ruhuyla hareket ettiğini ve nezaketini de hiçbir zaman kaybetmediğini belirterek, "Çok büyük bir mücadele ortaya koydular. Bedelini ödeyeceğini bile bile bu mücadeleyi ortaya koydular. Bir 'mağdurlar' söylemi vardır. Ben, onları 27 Mayıs hain darbesinin mağdurları olarak değil, bugünleri inşa eden, bugünlere gelen yolun taşlarını döşeyen muzaffer siyasetçiler, insanlar, hocalarımız olarak yad ediyorum." diye konuştu.

Son derece zorlu bir dönemde görev alan dedesi Tevfik İleri'nin, radyolarda Kur'an okutulmasından dahi rahatsızlık duyulan, Türkçe ezan zorlamasının devam ettiği bir süreçte mücadele verdiğini anlatan İleri, şöyle devam etti: "Bütün bu sıkıntılara rağmen cesaretle ilerlemişler. Türkiye'de milli eğitime pozitivist bir çizgiden manevi değerlere dayanan bir yol haline getirmek noktasında çok önemli çalışmaları hayata geçirmişler. İlkokullarda din dersi uygulamasından öğretmen yetiştirme konusuna, verdiği ehemmiyete, açtığı üniversitelere kadar gerçekten çok önemli hizmetlere imza atmış. Bu hizmetleri arasında, imam hatip meselesi, onun gerçekten en mutluluk, gurur duyduğu hizmetlerden bir tanesi." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm engellemelere rağmen imam hatip mektepleri geldiğimiz noktada, dünyaya model olmuş bir sistemdir. O günün gençleri, bugünün önderleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, şu an itibarıyla devletimizin tepe yönetiminin önemli bir kısmı, imam hatip tedrisatından geçmiş olan büyüklerimizdir. Bu kadro sayesinde Türkiye, vesayetle olan mücadelesini kazanmıştır. Bunu da çok açık ve net bir şekilde ortaya koymak gerektiği kanaatindeyim. Bence imam hatip mekteplerinin memleketimize hizmeti, katkısı, bunlarla sınırlı değil. Çok daha temelde, kavramsal bir katkısı olduğuna inanıyorum. O da şudur; ilerlemeci olmanın ön şartının manevi değerlerimizden uzaklaşmak olduğu safsatasının ne kadar boş, yanlış, kötü niyetli olduğunu ortaya koymuş bir modeldir, imam hatip modeli. Sanattan kültüre, teknolojiye, spora, her alanda etkinliğini ortaya koyan, saygınlık kazanmış imam hatip mezunlarımızla karşı karşıyayız."

"Millet olarak kaybettiğimiz anahtarı, son 2 asırdır aydınlanma sandığımız yerde arıyoruz" diyen İleri, halbuki anahtarın yerli yerinde durduğunu vurguladı. - "Türkiye'nin dünyadaki bugünkü konumu, imam hatip okullarının vizyonudur" Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da "Türkiye'de imam hatip okulları açılmamış olsaydı acaba ne olurdu?" sorusunu zaman zaman kendine ve meslektaşlarına sorduğunu dile getirerek, "Bugün Türkiye'de dünya lideri bir lider varsa, Türkiye dünya lideriyse Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, aslında özü itibarıyla baktığımızda bu, imam hatip okullarının liderliğidir. Bugün Türkiye'nin geldiği bu seviye, Türkiye'nin dünyadaki bugünkü konumu, imam hatip okullarının vizyonudur." değerlendirmesinde bulundu. Celalettin Ökten'in "Mutlaka bu okulda hem temel İslam bilimleri hem de fen bilimleri, yani kitabın ayetleriyle kainatın ayetleri, aynı çatı altında olması gerekir" vizyonunun aslında bugünkü Türkiye'nin vizyonu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bir tohum atıldı. Bu tohumlardan başka tohumlar atıldı ve nice çınarlar, nice ağaçlar yetişti ve yetişmeye devam ediyor." dedi.