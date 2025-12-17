Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Maziden Atiye Vefa Buluşması" gerçekleştirildi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Tüm engellemelere rağmen imam hatip mektepleri geldiğimiz noktada, dünyaya model olmuş bir sistemdir. O günün gençleri, bugünün önderleri oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Maziden Atiye Vefa Buluşması" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Tüm engellemelere rağmen imam hatip mektepleri geldiğimiz noktada, dünyaya model olmuş bir sistemdir. O günün gençleri, bugünün önderleri oldu." dedi.

        İleri, İnegöl ilçesindeki bir otelde, Önder İmam Hatipliler Derneği ve İnegöl Belediyesince düzenlenen "Maziden Atiye Vefa Buluşması" programında, her daim büyüklerden dinlediği mücadele günlerini yaşamış, o günleri solumuş ve beraber mücadele vermiş hocalarla beraber olmaktan duyduğu heyecanı ifade etti.

        Önemli bir devlet adamı ve siyasetçi olan dedesi Tevfik İleri'nin bunun da ötesinde bir sevgi insanı olduğunu aktaran İleri, onun ailesine, milletine karşı çok büyük bir muhabbet beslediğini, her daim Allah sevgisiyle dolu olduğunu söyledi.

        İleri, dedesinin hayatının son gününe kadar dik duruş sergilediğini, mücadele ruhuyla hareket ettiğini ve nezaketini de hiçbir zaman kaybetmediğini belirterek, "Çok büyük bir mücadele ortaya koydular. Bedelini ödeyeceğini bile bile bu mücadeleyi ortaya koydular. Bir 'mağdurlar' söylemi vardır. Ben, onları 27 Mayıs hain darbesinin mağdurları olarak değil, bugünleri inşa eden, bugünlere gelen yolun taşlarını döşeyen muzaffer siyasetçiler, insanlar, hocalarımız olarak yad ediyorum." diye konuştu.

        Son derece zorlu bir dönemde görev alan dedesi Tevfik İleri'nin, radyolarda Kur'an okutulmasından dahi rahatsızlık duyulan, Türkçe ezan zorlamasının devam ettiği bir süreçte mücadele verdiğini anlatan İleri, şöyle devam etti:

        "Bütün bu sıkıntılara rağmen cesaretle ilerlemişler. Türkiye'de milli eğitime pozitivist bir çizgiden manevi değerlere dayanan bir yol haline getirmek noktasında çok önemli çalışmaları hayata geçirmişler. İlkokullarda din dersi uygulamasından öğretmen yetiştirme konusuna, verdiği ehemmiyete, açtığı üniversitelere kadar gerçekten çok önemli hizmetlere imza atmış. Bu hizmetleri arasında, imam hatip meselesi, onun gerçekten en mutluluk, gurur duyduğu hizmetlerden bir tanesi."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tüm engellemelere rağmen imam hatip mektepleri geldiğimiz noktada, dünyaya model olmuş bir sistemdir. O günün gençleri, bugünün önderleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, şu an itibarıyla devletimizin tepe yönetiminin önemli bir kısmı, imam hatip tedrisatından geçmiş olan büyüklerimizdir. Bu kadro sayesinde Türkiye, vesayetle olan mücadelesini kazanmıştır. Bunu da çok açık ve net bir şekilde ortaya koymak gerektiği kanaatindeyim. Bence imam hatip mekteplerinin memleketimize hizmeti, katkısı, bunlarla sınırlı değil. Çok daha temelde, kavramsal bir katkısı olduğuna inanıyorum. O da şudur; ilerlemeci olmanın ön şartının manevi değerlerimizden uzaklaşmak olduğu safsatasının ne kadar boş, yanlış, kötü niyetli olduğunu ortaya koymuş bir modeldir, imam hatip modeli. Sanattan kültüre, teknolojiye, spora, her alanda etkinliğini ortaya koyan, saygınlık kazanmış imam hatip mezunlarımızla karşı karşıyayız."

        "Millet olarak kaybettiğimiz anahtarı, son 2 asırdır aydınlanma sandığımız yerde arıyoruz" diyen İleri, halbuki anahtarın yerli yerinde durduğunu vurguladı.

        - "Türkiye'nin dünyadaki bugünkü konumu, imam hatip okullarının vizyonudur"

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da "Türkiye'de imam hatip okulları açılmamış olsaydı acaba ne olurdu?" sorusunu zaman zaman kendine ve meslektaşlarına sorduğunu dile getirerek, "Bugün Türkiye'de dünya lideri bir lider varsa, Türkiye dünya lideriyse Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, aslında özü itibarıyla baktığımızda bu, imam hatip okullarının liderliğidir. Bugün Türkiye'nin geldiği bu seviye, Türkiye'nin dünyadaki bugünkü konumu, imam hatip okullarının vizyonudur." değerlendirmesinde bulundu.

        Celalettin Ökten'in "Mutlaka bu okulda hem temel İslam bilimleri hem de fen bilimleri, yani kitabın ayetleriyle kainatın ayetleri, aynı çatı altında olması gerekir" vizyonunun aslında bugünkü Türkiye'nin vizyonu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bir tohum atıldı. Bu tohumlardan başka tohumlar atıldı ve nice çınarlar, nice ağaçlar yetişti ve yetişmeye devam ediyor." dedi.

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ın da konuştuğu program, ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman, din alimi, ilahiyatçı Cevat Akşit ve eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç'ın görüşlerini paylaştığı "Vefa Oturumu" ile devam etti.

        İnegöl İmam Hatip Lisesi'nin kurucu müdürü Nusret Vardar onuruna gerçekleştirilen programa, 1951 yılında açılan ilk yedi imam hatip okulundan mezun olan hocalar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Göçün hafızası geleceğe taşınıyor
        Göçün hafızası geleceğe taşınıyor
        Egologıcs projesi Bursa'dan Türkiye'ye yayılıyor Geleceği kodlayan genç zih...
        Egologıcs projesi Bursa'dan Türkiye'ye yayılıyor Geleceği kodlayan genç zih...
        Bursalı taksici yaşlı çiftin araçta unuttuğu 5500 Euro'yu teslim etti
        Bursalı taksici yaşlı çiftin araçta unuttuğu 5500 Euro'yu teslim etti
        Kübra ile onu boğup intihar eden babası yan yana toprağa verildi
        Kübra ile onu boğup intihar eden babası yan yana toprağa verildi
        Bursa'daki okullarda 'Spor Günü' coşkusu hız kesmeden devam ediyor
        Bursa'daki okullarda 'Spor Günü' coşkusu hız kesmeden devam ediyor
        İnegöl'de su kesintisi
        İnegöl'de su kesintisi