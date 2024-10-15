Tarlayı süren çiftçinin traktörünün pulluğuna el bombası takıldı
BURSA'nınİnegöl ilçesinde, tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna el bombası takıldı.
BURSA’nınİnegöl ilçesinde, tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna el bombası takıldı. Bomba, jandarma ekiplerince, kontrollü olarak patlatıldı.
İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki tarlasını traktörle süren İsmail Çelebi, pulluğa bir şey takıldığını fark edince traktörden inerek kontrol etti. Çelebi, pulluğun ucunda, toprağa gömülü haldeki cismin el bombası olduğunu görünce mahalle muhtarına haber verdi. Muhtarın ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 1920’de yılında Yunan işgalinden kaldığı değerlendirilen el bombası, çevre güvenliği alındıktan sonra, Patlayıcı Madde İmha Timi’nce (PAMİT) kontrollü olarak patlatıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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