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        Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:45
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        Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
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        TÜRKİYE’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

        Uludağ'da etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam etti.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da karla karışık yağmur yarın da devam edecek. Karla karışık yağmurun 19 Ekim Cumartesi günü yerini güneşli havaya bırakması beklenirken, Uludağ’da önümüzdeki 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

        Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.

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