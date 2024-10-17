Down sendromlu öğrencinin ağzının koli bandı ile kapatıldığı fotoğrafa inceleme

BURSA'da özel çocuklara eğitim veren okulda, down sendromlu K.N. (18) isimli öğrencinin ağzının koli bandı ile kapatıldığı anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken, Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. DHA muhabirinin ulaştığı öğrencinin annesi N.K. ise olayın takipçisi olup, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapatılıp, fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada tepkiye yol açarken, down sendromlu çocuğun annesi N.K., kendisini telefon ile arayan DHA muhabirine, "Benim oğlumun koli bandına karşı hiçbir ilgisi yok. Olayı, sosyal medyadan öğrendim ve çok üzüldüm. Şok olduk. Kendisi, erkek bir öğretmenin ağzını bantladığını söylüyor. Konunun takipçisi olacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.