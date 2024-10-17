Bursa'da tefeci operasyonu; aynı aileden 6 kişi gözaltında (2)
2KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİYE ADLİ KONTROLBursa'nın İnegöl ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan aynı aileden 6 kişiden Deniz A.
2KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan aynı aileden 6 kişiden Deniz A. ve Fatih A. tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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