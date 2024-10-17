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        Bursa'da tefeci operasyonu; aynı aileden 6 kişi gözaltında (2)

        2KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİYE ADLİ KONTROLBursa'nın İnegöl ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan aynı aileden 6 kişiden Deniz A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:16
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        Bursa'da tefeci operasyonu; aynı aileden 6 kişi gözaltında (2)
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        2KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİYE ADLİ KONTROL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan aynı aileden 6 kişiden Deniz A. ve Fatih A. tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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