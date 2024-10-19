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        Gelinini öldüren kayınvalide, kuyumcudan çıkarken yakalandı

        BURSA'dagelini öldürdüğü iddia edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güher Yeksel (46), kuyumcudan çıkarken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:35
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        Gelinini öldüren kayınvalide, kuyumcudan çıkarken yakalandı
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        BURSA'dagelini öldürdüğü iddia edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güher Yeksel (46), kuyumcudan çıkarken yakalandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde 2 yıl önce gelinini öldürdüğü iddia edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güher Yeksel'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Güher Yeksel'i Osmangazi ilçesindeki bir kuyumcudan çıkarken yakaladı. Akrabasının düğünü için altın alırken yakalanan Yeksel, işlemleri sonrası tutuklandı. Yeksel'in yakalandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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