Husumetlilerin tekmeli, yumruklu kavgası kamerada

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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