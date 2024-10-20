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        Kaza yapıp, kamyonetinden inen sürücüye otomobil çarptı; durumu ağır

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp, yardım istemek için yola çıkan kamyonetin sürücüsü İsmail Salih'e (32) otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:57 Güncelleme: 20.10.2024 - 01:00
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        Kaza yapıp, kamyonetinden inen sürücüye otomobil çarptı; durumu ağır
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp, yardım istemek için yola çıkan kamyonetin sürücüsü İsmail Salih'e (32) otomobil çarptı. Salih ağır yaralanırken, sürücü kaza yerinden kaçtı. 

        ​Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü Cadde'de meydana geldi. Suriye uyruklu İsmail Salih yönetimindeki 24 ZE 107 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, park halinde olan 34 NZ 7861 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif yaralanan Salih, kendi imkanlarıyla kamyonetten çıktı. 

        YARDIM İÇİN YOLA ÇIKTI, OTOMOBİL ÇARPTI

        Yardım istemek için yola çıkan İsmail Salih'e, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarpıp, üzerinden geçti. Otomobil sürücüsü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İsmail Salih'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

        Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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