Kaza yapıp, kamyonetinden inen sürücüye otomobil çarptı; durumu ağır

Yardım istemek için yola çıkan İsmail Salih'e, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarpıp, üzerinden geçti. Otomobil sürücüsü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İsmail Salih'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

​Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü Cadde'de meydana geldi. Suriye uyruklu İsmail Salih yönetimindeki 24 ZE 107 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, park halinde olan 34 NZ 7861 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif yaralanan Salih, kendi imkanlarıyla kamyonetten çıktı.

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