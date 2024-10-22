FETÖ elebaşı için canlı yayında 'Mekanı cennet olsun' diyen gazeteciye adli kontrol

BURSA'da, internetten yayın yapan televizyon programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini verirken kullandığı, 'Mekanı cennet olsun' sözleri nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da, yerel bir internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan A.K. adlı kadın gazeteci, internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini verirken, 'Mekanı cennet olsun' ifadesini kullandı. Sosyal medyada büyük tepki çeken yayın sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K. hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlattı. Dün, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen A.K., bugün adliyeye sevk edildi. A.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza şartıyla serbest bırakıldı.