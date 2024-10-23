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        Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisi aranıyor

        BURSA'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğunu cinsel organını teşhir edip tacizde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:05
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        Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisi aranıyor
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        BURSA'da bir kişi, evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğunu cinsel organını teşhir edip tacizde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Pencereden dışarı bakan kız çocuğunun evinin önüne yaklaşan kişi, cinsel organını teşhir ederek tacizde bulundu. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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