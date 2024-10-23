Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandı (2)

Bursa'da evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna tacizde bulunan kişinin, güvenlik kamerası görüntülerinden Yaşar E. (66), olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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