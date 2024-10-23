Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandı (2)

        EVİNDEYAKALANDIBursa'da evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna tacizde bulunan kişinin, güvenlik kamerası görüntülerinden Yaşar E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisi tutuklandı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        EVİNDEYAKALANDI

        Bursa'da evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna tacizde bulunan kişinin, güvenlik kamerası görüntülerinden Yaşar E. (66), olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisi aranıyor
        Bursa'da kız çocuğuna taciz şüphelisi aranıyor
        Bursa'da 4 ton sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı
        Bursa'da 4 ton sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı
        Bursa'da düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi
        Bursa'da düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi
        Bursa Ticaret Borsasının 9 aylık işlem hacmi yüzde 39 arttı
        Bursa Ticaret Borsasının 9 aylık işlem hacmi yüzde 39 arttı
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Mükemmel Partner" oyununun prömiyerini yapacak
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Mükemmel Partner" oyununun prömiyerini yapacak
        Barajın yüzde 90'ı kurudu; tarım arazilerinin su kaynağında koyun otlatılıp...
        Barajın yüzde 90'ı kurudu; tarım arazilerinin su kaynağında koyun otlatılıp...