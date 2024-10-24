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        Motosiklet, engelli bireye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı (2)

        KAZA,GÜVENLİK KAMERASINDABursa'da motosikletin zihinsel engelli bireye çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:35
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        Motosiklet, engelli bireye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        KAZA,GÜVENLİK KAMERASINDA

        Bursa'da motosikletin zihinsel engelli bireye çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin park halindeki aracın arkasından aniden yola çıkan Salih Kırman'a çarptığı, motosiklette yolcu olarak bulunan Amjad Zaitoun'un fırladığı ve yol kenarındaki ağaca çarparak yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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