Motosiklet, engelli bireye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı (2)

Bursa'da motosikletin zihinsel engelli bireye çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin park halindeki aracın arkasından aniden yola çıkan Salih Kırman'a çarptığı, motosiklette yolcu olarak bulunan Amjad Zaitoun'un fırladığı ve yol kenarındaki ağaca çarparak yere düştüğü görüldü. Çevredekilerin yardıma koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.

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