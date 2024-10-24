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        Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in annesini evinde ziyaret etti

        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:00
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        Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in annesini evinde ziyaret etti
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        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa'da yaşayan annesi Saniye Ateş'i evinde ziyaret etti.

        Bursa'ya gelen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşi Musa Ateş'i de rahatsızlığı sonucu kaybeden annesi Saniye Ateş'i evinde ziyaret etti.

        Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapmadan evden ayrılıp İstanbul'a gitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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