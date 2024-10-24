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        Gaz pedalı takılı kalan otomobilin kaldırıma çıktığı kaza kamerada

        BURSA'da gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen otomobil kaldırıma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:37 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:40
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        Gaz pedalı takılı kalan otomobilin kaldırıma çıktığı kaza kamerada
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        BURSA'da gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen otomobil kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyenler ezilmekten son anda kurtulurken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi'nde meydana geldi. Gaz pedalının takılı kaldığı öne sürülen Nevide Y. (36) yönetimindeki 16 AAV 822 plakalı otomobil, kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda olan yayalar, aracı fark edip, ezilmekten son anda kurtuldu. Dönerek ilerlemeye devam eden otomobil, elektrik trafosunu devirdikten sonra tekrar caddeye gelip durdu. Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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