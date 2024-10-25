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        Bursa'da 86 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı

        BURSA'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 86 bin ecstasy hap ve 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:00
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        Bursa'da 86 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı
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        BURSA'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 86 bin ecstasy hap ve 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının, bugüne kadar kentte tek seferde ele geçirilen en fazla miktar olduğu belirtildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, isimlerini belirlediği 4 kişinin, Bursa'ya fazla miktarda uyuşturucuyu iki araç ile getirip satacağı bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandıkları minibüs ve hafif ticari aracı, Bursa girişinde durdurdu. Narkotik köpeği Lizz’in de kullanıldığı operasyonda, 86 bin uyuşturucu ecstasy hap ile 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S., E.S., Ö.E. ve C.S. isimli şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı..

        Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının, bugüne kadar kentte tek seferde ele geçirilen en fazla miktar olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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