İş ortağını 7 kurşunla öldürdü; 'Normalde karıncayı bile incitmem' dedi

BURSA'da iş ortağı Bülent Karakuş'u (43) 7 kurşunla öldürüp, silah kabzası ile başına defalarca vuran Ertuğrul Erdoğan (23), ilk duruşmada, "Yüzüne parçaladığını ve silahın kabzası ile vurduğumu hatırlamıyorum. Bu olay sonrası hayatım karardı. Normalde karıncayı bile incitmem" dedi. Müebbet hapis istemi ile tutuklu yargılanan Erdoğan, 'haksız tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2023'ün Eylül ayında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'da yaşayan ve emlakçılık işiyle uğraşan Ertuğrul Erdoğan, iddiaya göre; 2022 yılından beri ortak iş yaptığı gazino işletmecisi de olan Bülent Karakuş ile Çamlıca Parkı'nda buluştu. Alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan taraflar, iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ertuğrul Erdoğan, ruhsatsız tabancası ile Bülent Karakuş'a 7 el ateş etti ardından silahın kabzası ile yüzüne defalarca vurdu. Bülent Karakuş hayatını kaybetti, olayın ardından üstünü değiştirmek için eve giden Ertuğrul Erdoğan, daha sonra polise teslim oldu. İşlemleri sonrası şüpheli tutuklandı.

'KENDİMİ KAYBETTİM' Ertuğrul Erdoğan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İlk duruşmada, cinayeti işlediğini kabul eden Ertuğrul Erdoğan, "Bülent ile 2022 yılından beri ortak işler yapıyorduk. Yaptığımız işlerde sürekli bana para konusunda baskı yaparak tehdit ediyordu. Artık kendisinden korkuyordum. Aramızdaki sorunu çözmek için olay günü parkta buluştuk. Otomobilinden inip, bana ve aileme küfürler etti. Tekrar aracına bindiğinde, yanında silah olduğunu bildiğim için korkup, kendimi korumak amacıyla ona 7 el ateş ettim. Kendimi kaybettim. Yüzüne parçaladığını ve silahın kabzası ile vurduğumu hatırlamıyorum. Benim hiçbir suç kaydım yok. Bu olay sonrası hayatım karardı. Genç yaşta cezaevine düştüm. Vicdan azabı çekiyorum. Normalde karıncayı bile incitmem. Yalvarıyorum beraatime karar verin. Bunları yaşayacak biri değilim" dedi.