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        Ters yönde ilerleyen ambulans ile otomobil çarpıştı; kaza kamerada

        BURSA'da içinde hasta olmayan ve ters yönde ilerleyen özel ambulans ile otomobil çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:25
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        Ters yönde ilerleyen ambulans ile otomobil çarpıştı; kaza kamerada
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        BURSA'da içinde hasta olmayan ve ters yönde ilerleyen özel ambulans ile otomobil çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde hasta bulunmayan, özel bir firmaya ait ve ters yönde ilerleyen ambulans ile başka yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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