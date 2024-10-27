Cip, kaldırımda oturan çocuğun ayağını ezdi; kaza kamerada (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda oturan çocukları fark etmeyip cipiyle Ali Eymen Ö.’nün ayağının üstünden geçen Kurban A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kurban A., burada verdiği ifadesinde, ''Aracıma bindiğimde çocuklar kör noktada kalıyordu. Onları görmedim ve yanlışlıkla aracımın tekeri ayağının üzerinden geçti. Çok üzgünüm.'' diedi. Kurban A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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