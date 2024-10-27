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        Cip, kaldırımda oturan çocuğun ayağını ezdi; kaza kamerada (2)

        SERBESTBIRAKILDIBursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda oturan çocukları fark etmeyip cipiyle Ali Eymen Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:05 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:05
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        Cip, kaldırımda oturan çocuğun ayağını ezdi; kaza kamerada (2)
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        SERBESTBIRAKILDI

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda oturan çocukları fark etmeyip cipiyle Ali Eymen Ö.’nün ayağının üstünden geçen Kurban A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kurban A., burada verdiği ifadesinde, ''Aracıma bindiğimde çocuklar kör noktada kalıyordu. Onları görmedim ve yanlışlıkla aracımın tekeri ayağının üzerinden geçti. Çok üzgünüm.'' diedi. Kurban A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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