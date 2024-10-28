Eşinin başından vurduğu diş hekimi toprağa verildi

BURSA'da, boşanma aşamasındaki diş teknikeri eşi Atilla Çetin'in (59) evinin önünde tabancayla başından vurup öldürdüğü diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin (52), toprağa verildi. Atilla Çetin ise tutuklandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde, başından tabancayla vurdu. İki çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atilla Çetin, olay yerinde gözaltına alındı. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.