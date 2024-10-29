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        Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:29 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:35
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        Bursa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel çevreyolu üzerinde meydana geldi. Hasan Y. (41) yönetimindeki 16 BGC 183 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde giden sürücü adayı Nurten S. (53) idaresindeki 34 EPS 825 plakalı sürücü kursu aracına çarptı. Arkadan gelen Nurhan P. (45) yönetimindeki 16 NP 800 plakalı başka bir cip de kaza yapan 16 BGC 183 plakalı cipe çarparak durdu. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayça S. (12), Cemre Y. (12) ve sürücü kursu eğitmeni Nurcan U. (45) yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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