Halı silkelerken terastan düşen Hayrunnisa, ağır yaralandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Hürriyet Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Hayrunnisa S., iddiaya göre, terasta halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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