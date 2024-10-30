Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobil, cipe çarptı; 2 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobil, cipe çarptı; 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda meydana geldi. Alanyurt'tan ilçe merkezine gitmekte olan Hakan G. (30) yönetimindeki 34 DG 9502 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Hüseyin U. (60) yönetimindeki 16 BJY 972 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hakan G. ile cipteki Süheyla U. (56) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Hayatta olmasalar da
        Hayatta olmasalar da
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        Ekrem İmamoğlu: Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık
        Ekrem İmamoğlu: Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık
        Motosiklet sürücüsünün, sokaktaki çukur için fidanlı protestosu amacına ula...
        Motosiklet sürücüsünün, sokaktaki çukur için fidanlı protestosu amacına ula...
        Bursa'da moloz depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da moloz depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
        Moloz depolama alanındaki yangın, 1 saatte söndürüldü
        Moloz depolama alanındaki yangın, 1 saatte söndürüldü
        Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Candan Erçetin konseriyle sona erdi
        Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Candan Erçetin konseriyle sona erdi
        Halı silkelerken terastan düşen Hayrunnisa, ağır yaralandı
        Halı silkelerken terastan düşen Hayrunnisa, ağır yaralandı