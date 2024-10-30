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        Karacabey Belediyespor - Amasyaspor FK: 3-0

        STAT: Karacabey Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Recep Buğra Çetin, Murat Şimşek, Ozan GürleyükKARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş – Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Koray Yağcı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:05
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        Karacabey Belediyespor - Amasyaspor FK: 3-0
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        STAT: Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Recep Buğra Çetin, Murat Şimşek, Ozan Gürleyük

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Ahmet Daş – Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Koray Yağcı (Dk. 73 Azat Çakar), Abdullah Balıkçı (Dk. 72 Berat Bardak), Ömer Faruk Yücel (Dk. 62 Furkan Yasin Yalçın), Furkan Metin, Berke Özgün (Dk. 85 Melih Sağlam), İbrahim Demir (Dk. 62 Niyazi Batuhan Salman), Ali Aydemir, Fahri Pınar

        AMASYASPOR FK: Ozan Can Oruç – Enes Salih Çavdar (Dk. 64 Mert Ilıman), Muhammed Enes Doğan, İlhan Topatar (Dk. 64 Halitcan Hicin), Oğuzhan Öztürk, Hasan Türkyılmaz (Dk. 64 Buğra Çağlıyan), Emirhan Tak, İsmail Türkoğlu (Dk. 74 Sabit Hakan Yılmaz), Berkan Aslan, Bedirhan Akbaba (Dk. 22 Ahmed Kağan Gürbüz), Onur Paksoy

        GOLLER: Dk. 35 Koray Yağcı, Dk. 62 ve 90+3 Ali Aydemir (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Fahri Pınar, Ali Aydemir, Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor)

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3’üncü tur maçında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Amasyaspor FK'yı 3-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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