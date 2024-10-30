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        Kuzeninin döverek bayıltıp bıçakla öldürdüğü Duygu, toprağa verildi

        İSTANBUL'daeğlence mekanı dönüşü evde kuzeni Talip Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 30.10.2024 - 19:25
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        Kuzeninin döverek bayıltıp bıçakla öldürdüğü Duygu, toprağa verildi
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        İSTANBUL’daeğlence mekanı dönüşü evde kuzeni Talip Y., tarafından darbedilip bayıldıktan sonra bıçaklanarak öldürülen Duygu Şahin (18) memleketi Bursa’da toprağa verildi.

        Olay, 28 Ekim’de gece saatlerinde Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa’da yaşayan Duygu Şahin akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul’a geldi. Talip Y.'nin ailesinin yanında kalmaya başlayan Şahin, kuzeni olan Talip Y. ile birlikte eğlence mekanına gitti. Eve döndüklerinde Talip Y. ile Duygu Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Şahin aldığı darbelerin ardından bayıldı. Talip Y., Şahin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        OLAYDA KULLANDIĞI BIÇAKLA YAKALANIP, TUTUKLANDI

        Polis ekiplerince, olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alınan Talip Y., emniyetteki ifadesinde, kuzeni Duygu Şahin ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, olay yaşanmadan önce eğlenmek için dışarı çıktıklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyledi. Eve geldiklerinde başka bir erkek arkadaşı olduğunu ve yeni ayrıldığını söyleyen Şahin’e sinirlenerek, darbettiğini, bayıldıktan sonra da bıçakla yaraladığını belirten Talip Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Duygu Şahin’in adli tıptaki incelemesinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi bugün memleketi Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi. Şahin, kırsal Mezit Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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