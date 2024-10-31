Bursa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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