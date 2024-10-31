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        Bursaspor- Turgutluspor: 3-1

        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Matlı StadyumuHAKEMLER: Ömer Şivka, Berkay Salman, Mehmet Ali Yılmaz BURSASPOR: Zekeriya Topayan, Hamza Gür, Furkan Emre Ünver, Furkan Sakı, Bilal Güney, Barış Dalkıran (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 23:26 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:30
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        Bursaspor- Turgutluspor: 3-1
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        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

        HAKEMLER: Ömer Şivka, Berkay Salman, Mehmet Ali Yılmaz

        BURSASPOR: Zekeriya Topayan, Hamza Gür, Furkan Emre Ünver, Furkan Sakı, Bilal Güney, Barış Dalkıran (Dk.85 Yiğitali Bayrak), Hamza Baran Arıkan (Dk.46 Furkan Özyapı), Sedat Cengiz, Mustafa Genç (Dk.77 Eren Tunalı), Bora Yılmaz, Mücahit Can Akçay (Dk.61 Mehmet Çetin)

        TURGUTLUSPOR: Mehmet Yağmur, Furkan Ceylan (Dk.63 Aziz Can Temel), Ayhan İmir (Dk.84 Arda Kutluer), Egehan Gök (Dk.63 Yunus Emre Atsız), Osman Erol, Berat Onur Pınar (Dk.90+2 Alperen Çağlayan), Hüseyin Can Şavur, Arda Köksal, Serkan Yeşilyurt, Ozan Resuloğlu (Dk90+2 Ozan Resuloğlu), Mert Önal

        GOLLER: Dk.33 Mücahit Can Akçay, Dk.53 Sedat Cengiz (P), Dk.90+5 Bora Yılmaz (Bursaspor), Dk.64 Yunus Emre Atsız (Turgutluspor)

        SARI KARTLAR: Hamza Baran Arıkan, Barış Dalkıran, Bilal Güney, (Bursaspor), Mert Önal (Turgutluspor)

        KIRMIZI KART: Dk.87 Osman Erol (Turgutluspor)

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında kendi sahasında Turgutluspor’u ağırlayan Bursaspor rakibini 3-1 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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