Bursaspor- Turgutluspor: 3-1
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Matlı StadyumuHAKEMLER: Ömer Şivka, Berkay Salman, Mehmet Ali Yılmaz BURSASPOR: Zekeriya Topayan, Hamza Gür, Furkan Emre Ünver, Furkan Sakı, Bilal Güney, Barış Dalkıran (Dk.
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Ömer Şivka, Berkay Salman, Mehmet Ali Yılmaz
BURSASPOR: Zekeriya Topayan, Hamza Gür, Furkan Emre Ünver, Furkan Sakı, Bilal Güney, Barış Dalkıran (Dk.85 Yiğitali Bayrak), Hamza Baran Arıkan (Dk.46 Furkan Özyapı), Sedat Cengiz, Mustafa Genç (Dk.77 Eren Tunalı), Bora Yılmaz, Mücahit Can Akçay (Dk.61 Mehmet Çetin)
TURGUTLUSPOR: Mehmet Yağmur, Furkan Ceylan (Dk.63 Aziz Can Temel), Ayhan İmir (Dk.84 Arda Kutluer), Egehan Gök (Dk.63 Yunus Emre Atsız), Osman Erol, Berat Onur Pınar (Dk.90+2 Alperen Çağlayan), Hüseyin Can Şavur, Arda Köksal, Serkan Yeşilyurt, Ozan Resuloğlu (Dk90+2 Ozan Resuloğlu), Mert Önal
GOLLER: Dk.33 Mücahit Can Akçay, Dk.53 Sedat Cengiz (P), Dk.90+5 Bora Yılmaz (Bursaspor), Dk.64 Yunus Emre Atsız (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Hamza Baran Arıkan, Barış Dalkıran, Bilal Güney, (Bursaspor), Mert Önal (Turgutluspor)
KIRMIZI KART: Dk.87 Osman Erol (Turgutluspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında kendi sahasında Turgutluspor’u ağırlayan Bursaspor rakibini 3-1 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.
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