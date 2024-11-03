Elektrikli bisikletine otomobil çarpan Avukat Şevval, 28 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Tatil yapmak için teyzesinin Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evine giden Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, 4 Ekim günü elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan, hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fidan, 28 gün sonra 1 Kasım’da yaşam savaşını kaybetti,

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