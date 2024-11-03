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        Geçen sene kanseri yenip trafik kazasında ölen emekli doktor toprağa verildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı emekli doktor Sefa Sefer (69) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:00
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        Geçen sene kanseri yenip trafik kazasında ölen emekli doktor toprağa verildi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı emekli doktor Sefa Sefer (69) toprağa verildi. Kazada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Kaza, 1 Kasım saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kınık Mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Koray Şenel (44) yönetimindeki 34 GIU 171 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen emekli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Sefa Sefer'e çarpıp, 70 metre sürükleyerek üzerinden geçti. Bu sırada otomobilin ön camına çarpan sürücü Koray Şenel de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sefa Sefer’in hayatını kaybettiği belirlenirken, Şenel ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Geçen yıl akciğer kanserini yendiği öğrenilen 1 çocuk babası, emekli doktor Sefa Sefer, bugün ikindi namazı sonrası İnegöl ilçesi kırsal Özlüce Mahallesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

        Öte yandan tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Koray Şenel ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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