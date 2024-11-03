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        TOFAŞ - Bursaspor Basketbol: 94-71

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem YılmazTOFAŞ: Reed 24, Perez 8, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 7, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 20, Demircan Demir, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 2, Obrien 4, Thompson 4BURSASPOR BASKETBOL: Brown 13, Michineau 12, Grantham 15, Sharma 6, David Mutaf 5, Pipes 6, Ömer Utku Al 8, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2, Nusret Yıldırım 41'İNCİ PERİYOT: 18-22DEVRE: 44-393'ÜNCÜ PERİYOT: 67-52BASKETBOL Süper Ligi'nin 5'inci haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 94-71'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 18:29 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:35
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        TOFAŞ - Bursaspor Basketbol: 94-71
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

        TOFAŞ: Reed 24, Perez 8, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 7, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 20, Demircan Demir, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 2, Obrien 4, Thompson 4

        BURSASPOR BASKETBOL: Brown 13, Michineau 12, Grantham 15, Sharma 6, David Mutaf 5, Pipes 6, Ömer Utku Al 8, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2, Nusret Yıldırım 4

        1’İNCİ PERİYOT: 18-22

        DEVRE: 44-39

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-52

        BASKETBOL Süper Ligi'nin 5'inci haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 94-71'lik skorla mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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