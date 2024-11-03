TOFAŞ - Bursaspor Basketbol: 94-71
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem YılmazTOFAŞ: Reed 24, Perez 8, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 7, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 20, Demircan Demir, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 2, Obrien 4, Thompson 4BURSASPOR BASKETBOL: Brown 13, Michineau 12, Grantham 15, Sharma 6, David Mutaf 5, Pipes 6, Ömer Utku Al 8, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2, Nusret Yıldırım 41'İNCİ PERİYOT: 18-22DEVRE: 44-393'ÜNCÜ PERİYOT: 67-52BASKETBOL Süper Ligi'nin 5'inci haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 94-71'lik skorla mağlup etti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz
TOFAŞ: Reed 24, Perez 8, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 7, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 20, Demircan Demir, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 2, Obrien 4, Thompson 4
BURSASPOR BASKETBOL: Brown 13, Michineau 12, Grantham 15, Sharma 6, David Mutaf 5, Pipes 6, Ömer Utku Al 8, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2, Nusret Yıldırım 4
1’İNCİ PERİYOT: 18-22
DEVRE: 44-39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-52
BASKETBOL Süper Ligi'nin 5'inci haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 94-71'lik skorla mağlup etti.
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