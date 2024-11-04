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        Bursa'da telefonla oynadığı sırada TIR'ın çarptığı yaya ağır yaralandı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, iddiaya göre telefonla oynadığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Afgan uyruklu vatandaşa TIR çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 18:28 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:30
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        Bursa'da telefonla oynadığı sırada TIR'ın çarptığı yaya ağır yaralandı
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, iddiaya göre telefonla oynadığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Afgan uyruklu vatandaşa TIR çarptı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaş hastanede tedavi atlına alındı.

        Kaza, öğle saatlerinde Bursa- Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Gemlik’ten Bursa İstikametine dönüş yapan 16 BHF 973 plakalı TIR, İddiaya göre elindeki telefonla oynadığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Afgan uyruklu vatandaşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen yabancı uyruklu vatandaş, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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