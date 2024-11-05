Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Geri manevra yaptığı servis minibüsüyle yayanın ayağını ezdi

        BURSA'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsü, yayanın ayağı ezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:39 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geri manevra yaptığı servis minibüsüyle yayanın ayağını ezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsü, yayanın ayağı ezdi. O anlar, kameraya yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ara sokakta geri manevra yaparak ilerlediği servis minibüsü, kadın yayaya çarptı. Sürücüsünün, ileri almaya çalıştığı minibüs, yayanın ayağının üzerinden geçti.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Yine açık kapı faciası!
        Yine açık kapı faciası!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Otomotiv sektörü, ekim ayı ihracatında aylık bazda rekor kırdı
        Otomotiv sektörü, ekim ayı ihracatında aylık bazda rekor kırdı
        Sürücüsünün geri manevra yaptığı araç, yayaya çarptı; kaza kamerada
        Sürücüsünün geri manevra yaptığı araç, yayaya çarptı; kaza kamerada
        Uludağ'da suni karlama
        Uludağ'da suni karlama
        Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü
        Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü
        Hırsızlık şüphelisi 20 kilometrelik takiple yakalandı
        Hırsızlık şüphelisi 20 kilometrelik takiple yakalandı
        Bursa'da cayrokopterli operasyon; keneviri çamaşırlığa asıp kurutmuşlar
        Bursa'da cayrokopterli operasyon; keneviri çamaşırlığa asıp kurutmuşlar