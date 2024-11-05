Geri manevra yaptığı servis minibüsüyle yayanın ayağını ezdi

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsü, yayanın ayağı ezdi. O anlar, kameraya yansıdı.

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