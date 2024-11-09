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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 23:43 Güncelleme: 09.11.2024 - 23:45
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        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ünal U. (30) yönetimindeki 16 ARZ 497 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Selçuk A. (35) yönetimindeki 16 CEK 44 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 16 CEK 44 plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk A. ve araçta bulunan İpek A. (4), Dilek A. (29), Tuğçe A. (9) ile 16 AEZ 497 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine U. (48) ile Hatice U. (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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