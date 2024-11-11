Hayranı olduğu İbrahim Tatlıses'in fotoğraflarıyla süslediği el arabasıyla, şarkılarını söyleyip tatlı satıyor

BURSA'da yaşayan Mehmet Öner (44), hayranı olduğu İbrahim Tatlıses'in fotoğraflarıyla donattığı el arabasında tatlı satıp, şarkıcının şarkı ve türkülerini söylüyor.

30 yıl önce çocukluğunun geçtiği Adana'dan Bursa’ya gelen Mehmet Öner, geçimini her sabah seyyar tezgahına dizdiği halka tatlıları satarak sağlıyor. Öner, hayranı olduğu ve kendisini de gençliğine benzettikleri İbrahim Tatlıses'in fotoğrafları ve posterleriyle donattığı el arabasından geçimini sağlıyor. Mehmet Öner, şarkıcının şarkı ve türkülerini söyleyerek, müşterilerine hizmet veriyor. Sabahları açtığı tezgahında İbrahim Tatlıses'in şarkı ve türkülerini de çalıp siftah yapan Öner, seyyar aracındaki tatlılar bitene kadar da hoparlörlerin sesini kapatmıyor.

'FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR' Daha önce düğünlerde ve eğlence mekanlarında sahneye çıkan, 6 aydır ise tatlı satan Öner, sesini duyarak tezgahına gelen müşterilerinin, keyifle kendisini dinledikten sonra tatlı aldığını belirterek, "Çocukluğumdan bu yana İbrahim Tatlıses hayranıyım. Ona da çok benziyorum. Önceden türkü mekanlarında sahne alıyordum. Benzerliğimden dolayı, vatandaşlar benimle fotoğraf çektiriyor. Buradaki esnaf arkadaşlar da benzetiyor. Tezgahımda İbrahim Tatlıses ve bana ait fotoğraflar var. Burada hem şarkısını dinliyor hem de seslendiriyorum" diye konuştu.