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        Sandalyeden kafa üstü düşen Merve, ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken üzerine çıkıp ayakta durduğu sandalyeden kafa üstü düşen Merve B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:55
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        Sandalyeden kafa üstü düşen Merve, ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken üzerine çıkıp ayakta durduğu sandalyeden kafa üstü düşen Merve B. (10), ağır yaralandı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairede meydana geldi. Oyun oynarken, sandalyenin üstüne çıkarak ayakta duran Merve B., dengesini kaybederek, kafa üstü düştü. Bayılan çocuk ailesi tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Merve B.’nin, kafatasında kırık olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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