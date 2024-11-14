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        Bursa'da silindir beton su borusu park halindeki otomobile çarptı; o anlar kamerada

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, inşaat alanındaki silindir beton su borusu hafif meyilli alanda kendiliğinden hareketlenerek park halindeki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:11
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        Bursa'da silindir beton su borusu park halindeki otomobile çarptı; o anlar kamerada
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, inşaat alanındaki silindir beton su borusu hafif meyilli alanda kendiliğinden hareketlenerek park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Cihatlı Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanında, altyapı için kullanılan beton su borusu, hafif meyilli alanda kendiliğinden hareketlenerek, inşaat yakınında bulunan bir sitenin otoparkında park halinde otomobile çarptı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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