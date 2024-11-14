Bursaspor Basketbol - Patrioti Levice: 97-101

Bursa temsilcisi bu sonuçla grubunu 3'üncü sırada tamamlarken; organizasyona 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile veda etti.

FIBA Europe Cup B Grubu 6’ncı ve son hafta maçında Bursaspor Basketbol, sahasında Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 97-101'lik skorla mağlup oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.