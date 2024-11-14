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        Bursaspor Basketbol - Patrioti Levice: 97-101

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Carsten Straube, Gizella Viola Györgyi, Nemanja NinkovicBURSASPOR: Jaylon Brown 21, David Mutaf 18, Alex Gavrilovic 17, David Michineau 14, Donte Grantham 11, Berkay Candan 5, Joshua Sharma 4, Omer Utku Al 2, Pipes 5PATRIOTI LEVICE: Felix Terins 24, Ty Nichols 23, David Abrham 16, Karl Gamble 15, Stephon Jelks 8, Aatu Kivimaki 7, Boris Bojanovsky 6, Patrik Pazicky 21'İNCİ PERİYOT: 28-25DEVRE: 49-433'ÜNCÜ PERİYOT: 72-76FIBA Europe Cup B Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Bursaspor Basketbol, sahasında Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 97-101'lik skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:29 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:35
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        Bursaspor Basketbol - Patrioti Levice: 97-101
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Carsten Straube, Gizella Viola Györgyi, Nemanja Ninkovic

        BURSASPOR: Jaylon Brown 21, David Mutaf 18, Alex Gavrilovic 17, David Michineau 14, Donte Grantham 11, Berkay Candan 5, Joshua Sharma 4, Omer Utku Al 2, Pipes 5

        PATRIOTI LEVICE: Felix Terins 24, Ty Nichols 23, David Abrham 16, Karl Gamble 15, Stephon Jelks 8, Aatu Kivimaki 7, Boris Bojanovsky 6, Patrik Pazicky 2

        1'İNCİ PERİYOT: 28-25

        DEVRE: 49-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-76

        FIBA Europe Cup B Grubu 6’ncı ve son hafta maçında Bursaspor Basketbol, sahasında Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 97-101'lik skorla mağlup oldu.

        Bursa temsilcisi bu sonuçla grubunu 3'üncü sırada tamamlarken; organizasyona 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile veda etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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