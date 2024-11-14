Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğup öldürdükten sonra çatıya çıktı

Olay, saat 07.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem B. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hakan B., eşini kemerle boğarak öldürdü. Ardından binanın çatısına çıkan Hakan B., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açarken, polisin Hakan B.’yi ikna çalışmaları sürüyor.

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