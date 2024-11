A Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: İktidarı bütün aktifiyle, pasifiyle devralıyorum

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "AK Parti'nin yapamadıklarını, MHP'nin yapmak zorunda olduğu halde yapmadıklarının da mesuliyetini üstümüze alıyoruz. Cumhuriyet, Osmanlı'yı nasıl ki bütün aktifiyle, pasifiyle almışsa, nasıl ki bütün kurumsal varlığı ve borçlarıyla devralmışsa, ben de iktidarı bütün aktifiyle, pasifiyle devralıyorum" dedi.

Kongre salonunda, kendisinin ikinci yüzyılın lideri olarak tanıtılıp, kürsüye çağrılmasına itiraz eden Ağıralioğlu, şöyle konuştu: "Hizmetine talip olduğumuz milletimizin evlatlığından başka bir payeye ihtiyacımız yoktur. Siyasetin bugün milletin üstüne boca ettiği ne kadar yük varsa, haddi hududu koruyamamak yüzünden başa geldiğini bilmekte olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; takdimde de hududa riayet, yürürken de hadde riayet, severken de hadde riayet, kızarken de kavga ederken de tenkit ederken de hadde hududa riayet etmek lazımdır. Siyaset bizim için kendimize kendi siyasi mesuliyetimizi takdim edeceğiz diye hevesimize konu olan bir iş değildir. O yüzden ikinci yüzyılına kavuşmuş bir cumhuriyetin bin yılı aşkın bu topraklarda varlık gösteren iradesiyle, ihtişamlı devletlerin, büyük bir milletin evladı olarak kürsüdeyim. Yok ikinci yüzyılın lideri, yok bilmem ne. Herkes haddine, hududuna riayet etsin. Efendim dünya liderliği, tamam razı olalım. Ama mesela pandemi oldu. Pandemide bize IBAN numarası değil de para gönderecek bir orta halli liderlik teklif etmemiz lazım. Bizim dünya liderliğimiz, büyük liderliğimiz, Lübnan kurtarma ekiplerinden daha önce depreme intikal edebilen bir ortak liderliğe dönüşmelidir. Sahaya, deprem kurtarma sürecine Lübnan kurtarma ekiplerinden daha önce nezaret edecek, bir orta haldi lider. Sanki böyle lazımdır. Bize para gönderecek bir orta halli liderliğe, bize IBAN gönderecek bir dünya liderliğini yeğlemeyi tercih ediyorum. Her şeyi aslına rücu ettirmek istiyoruz biz. Tabiatına dönsün. Her şey aslına dönebilsin. O yüzden sözün başı, dinin başı, nasihatın başı, edebin başı, yolun başı, yolcunun, yolculuğun başı edeptir. Edep, hududa riayettir."

'TÜRK MİLLETİNİN İYİ BİR PLANA İHTİYACI VARDIR'

Türkiye'yi ileri götürecek, her siyasi oluşumun kıymetli olduğunu söyleyen Yavuz Ağıralioğlu, "Türk milletinin iyi bir plana ihtiyacı var. İçimizde iktidar partisi dahil hizmetler yapmış, iktidar partisinde halen çalışan kıymetli arkadaşlarımız var. Her partide çalışan arkadaşlarımız var. Muhalefette olan arkadaşlarımız var. 160 küsur parti var. Partilerin varlığı da kötü değildir. Daha iyisini yapabilme iddiası taşıyan itirazların hepsi kıymetlidir. Türk milleti için daha iyisi mümkün müdür diye yapılan her toplantı, her organizasyon, her teşkilatlanma kıymetlidir. Şundan korkalım. Daha iyisini yapabilir miyiz diye kurulanlardan değil de artık bir şey yapamayız diye teslimiyetten korkalım. Daha iyisi mümkün. 85 milyonluk bir ülke. Milli geliri, bu kadar kaynakları israf edildiği halde dünyanın 17'nci, 18'inci ekonomisi bandında durabilen, kaynakları doğru verimli kullanılabilirse ilk 10'a yürüyebilen, ilk 10’a yürürse de asla zapt edilemez, tutulamaz iradesiyle, devletlerin, Tayyip Bey'in dediği, 'Dünya beşten büyüktür’ dediği yere yürüyebilecek bir ülke. Böyle bir ülke. Ama ülkemizi hamasete kurban veremeyiz. Şimdi planı doğru yapacağız. Şimdi siyaset yapmayacağız. A Parti, AK Parti'yi de kendinden bilebilen, MHP'nin mesuliyetini de duyabilen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşımak zorunda olduğu hassasiyetleri taşımadı diye kızabilen, HDP'ye kaptırdıklarına üzülebilen bir partidir" diye konuştu.