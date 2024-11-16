Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Bursa'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bursa'da partililer, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, partisinin kuruluşunun ardından Ankara dışındaki ilk ziyaretinde, milletin evladı olarak Bursa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

A Parti'nin hadde hududa riayetle yolculuğa başladığını belirten Ağıralioğlu, "Türk milletinin iyi bir plana ihtiyacı var. Siyaset bir hamaset girdabında boğulurken 'Biz de bir tarafında olalım.' hevesindeki bir kadro değiliz. 'Milletin A planıyız.' derken kastettiğimiz şey, milletin bundan daha fazlasını yapabileceği, bulabileceği, zenginliğe kavuşabileceğidir. A Parti, aileye konuşur gibi konuşabilen, partililere konuşurken kendi evine konuşur gibi konuşabilen bir partidir." diye konuştu.