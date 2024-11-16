Bursaspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-0
STAT:Bursa 100.
STAT:Bursa 100.Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Hakan Yurtseven, Mustafa Güçer, Mehmet Sonay
BURSASPOR: Anıl Atağ, Hamza Gür, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel (Dk86 Furkan Sakı), Sedat Cengiz (Dk.70 Furkan Özyapı), Bilal Güney (Dk.46 Yiğitali Bayrak), İlhan Depe, Ahmet İlhan Özek (Dk.88 Bora Yılmaz), Muhammet Demir (Dk.70 Mücahit Can Akçay), Musa Çağıran
KEMERKENT BULVARSPOR: Emirhan Emir, Fatih Kızılay, Erkin Kocakahya, Deniz Solmaz, Hasan Güleryüz (Dk.77 Bartu Ermiş), Enes Ersoy Öztürk (Dk.66 Anıl Emre Yılmaz), Salim Farsak, Kaan Güldü, Görkem Güven (Dk.77 Emin Temel), Ayberk Altan (Dk.66 Oğuzhan Köseoğlu), Gülhan Üreyen (Dk.71 Tezcan Erdoğan)
GOLLER: Dk.6 Sedat Cengiz, Dk.55 Ahmet İlhan Özek, Dk.88 Mücahit Can Akçay (Bursaspor)
SARI KARTLAR: İlhan Depe, Furkan Özyapı (Bursaspor), Görkem Güven, Deniz Solmaz (Kemerkent Bulvarspor)
TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider olan Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Kemerkent Bulvarspor'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip, 40 bin seyircisi önünde oynanan maçı Sedat Cengi, Ahmet İlhan Özek ve Mücahit Can Akçay'ın golleriyle 3-0 kazandı.
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