Bursaspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-0

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider olan Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Kemerkent Bulvarspor'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip, 40 bin seyircisi önünde oynanan maçı Sedat Cengi, Ahmet İlhan Özek ve Mücahit Can Akçay'ın golleriyle 3-0 kazandı.

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