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        Bursaspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-0

        STAT:Bursa 100.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:25
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        Bursaspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-0
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        STAT:Bursa 100.Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

        HAKEMLER: Hakan Yurtseven, Mustafa Güçer, Mehmet Sonay

        BURSASPOR: Anıl Atağ, Hamza Gür, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel (Dk86 Furkan Sakı), Sedat Cengiz (Dk.70 Furkan Özyapı), Bilal Güney (Dk.46 Yiğitali Bayrak), İlhan Depe, Ahmet İlhan Özek (Dk.88 Bora Yılmaz), Muhammet Demir (Dk.70 Mücahit Can Akçay), Musa Çağıran

        KEMERKENT BULVARSPOR: Emirhan Emir, Fatih Kızılay, Erkin Kocakahya, Deniz Solmaz, Hasan Güleryüz (Dk.77 Bartu Ermiş), Enes Ersoy Öztürk (Dk.66 Anıl Emre Yılmaz), Salim Farsak, Kaan Güldü, Görkem Güven (Dk.77 Emin Temel), Ayberk Altan (Dk.66 Oğuzhan Köseoğlu), Gülhan Üreyen (Dk.71 Tezcan Erdoğan)

        GOLLER: Dk.6 Sedat Cengiz, Dk.55 Ahmet İlhan Özek, Dk.88 Mücahit Can Akçay (Bursaspor)

        SARI KARTLAR: İlhan Depe, Furkan Özyapı (Bursaspor), Görkem Güven, Deniz Solmaz (Kemerkent Bulvarspor)

        TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider olan Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Kemerkent Bulvarspor'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip, 40 bin seyircisi önünde oynanan maçı Sedat Cengi, Ahmet İlhan Özek ve Mücahit Can Akçay'ın golleriyle 3-0 kazandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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