Plakasız motosikletine ceza yazan polise saldıran sürücüye gözaltı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, S.A. (47) isimli sürücü, kullandığı plakasız motosikletine ceza yazmak isteyen polis memuruna saldırdı. Sürücü gözaltına alınırken, motosiklet otoparka çekildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, dün Arapzade Mahallesi'nde denetim yaparken, S.A.'nın kullandığı plakasız motosikleti durdurup işlem yapmak istedi. Motosikletine ceza yazılmasını istemeyen S.A., tartıştığı polis memuruna saldırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. S.A., diğer polisler tarafından gözaltına alınırken, motosiklet ise otoparka çekildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan S.A., 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye çıkartılacak.