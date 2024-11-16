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        Plakasız motosikletine ceza yazan polise saldıran sürücüye gözaltı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:10
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        Plakasız motosikletine ceza yazan polise saldıran sürücüye gözaltı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, S.A. (47) isimli sürücü, kullandığı plakasız motosikletine ceza yazmak isteyen polis memuruna saldırdı. Sürücü gözaltına alınırken, motosiklet otoparka çekildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, dün Arapzade Mahallesi'nde denetim yaparken, S.A.'nın kullandığı plakasız motosikleti durdurup işlem yapmak istedi. Motosikletine ceza yazılmasını istemeyen S.A., tartıştığı polis memuruna saldırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. S.A., diğer polisler tarafından gözaltına alınırken, motosiklet ise otoparka çekildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan S.A., 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye çıkartılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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