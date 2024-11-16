Bursa'da nefes borusuna çiğ köfte parçası kaçan kişi öldü

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitiren Demir'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'e müdahale etti.

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