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        Nefes borusuna çiğ köfte kaçan 3 çocuk babası öldü

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan Şakir Demir (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:05 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:10
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        Nefes borusuna çiğ köfte kaçan 3 çocuk babası öldü
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan Şakir Demir (38), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Şakir Demir'in yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı. Yere yığılan Demir, ailesi tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri tarafından duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Demir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Demir, 13 saat sonra hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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