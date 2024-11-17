Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri, 19-25, 21-24 ve 18-25 sonuçlandı.

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