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        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 00:26 Güncelleme: 18.11.2024 - 00:30
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        Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Bedirhan A. (19) yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet, cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapmakta olan Mustafa E.(30) yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bedirhan A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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